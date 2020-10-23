شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان يختتمان اجتماعات لجنة مشروعات البلدين المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفنى بين مصر وجنوب السودان، اجتماعها الختامى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ونظيره فى جنوب السودان مناوا بيتر قادكوث لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

واستعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على الوزراء فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ورفع التوصيات للوزراء للتصديق عليها، والتي تساهم بلا شك في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هي الألية التي تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون وتقوم بتسهيل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات، وساهمت هذه اللجنة متابعة العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب.

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كما تشمل المشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، كذلك إقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات انشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لأعداد الدراسات الفنية وكذلك ستساهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة الى مشروع انشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقدم خدماته اعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة الى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه، صرح مناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى فى جنوب السودان، خلال الاجتماع الختامي على شكره وتقديره لهذه الزيارة، متطلعاً لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية الى جنوب السودان، والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط، بل في كافة المجالات، كما أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه.