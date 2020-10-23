شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول دفعة عربات جديدة قادمة من روسيا نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أنه مخطط وصول دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الجارى، حيث تضم 17 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وأضافت المصادر لليوم السابع أنه وصل حتى اليوم 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، وآخر دفعة وصلت الإسبوع الجارى تضم 18 عربة، وذلك ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.