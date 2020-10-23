الحكومة ترد على شائعة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل للعام الدراسي الجديد (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام، فإن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية دون أي تغيير، مُشددةً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، يعتمد نظام التقييم بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: ("يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق، "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر، "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر، "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر)، على أن يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي تقريراً يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف الطالب.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).