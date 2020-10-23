شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٨٠ طنا من المخالفات في حملة نظافة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة الخميس حملة مكبرة لرفع ناتج الإزالات بدائرة حي جنوب وبرئاسة اللواء إيهاب رشاد مكاوي رئيس حى جنوب تم رفع المخالفات في عدد من مناطق بدائرة الحي . أوضح «رئيس المدينة» أنه تم رفع ٦٣ طن مخالفات شجرية بمناطق مختلفة و١٧ طن ناتجة عن مخالفات ورتش المباني بدائرة حي جنوب. ووجه «وجدى» بضرورة المرور على كافة الشوارع والأحياء لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على أملاك الدولة، وأنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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