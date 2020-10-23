شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف عن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون الخاص بالأوضاع المالية للمعلمين، فقد اجتهد البعض فى حساب الزيادات، وانتشرت الاشاعات التي تشكك فيما طرحناه من أرقام.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن الزيادات المقترحة: أنه لما كان القانون في طريقه إلى البرلمان ولا يجوز تداوله، أحببت أن أضع بين أيديكم بعض الملامح حتى لا يتبارى البعض في اطلاق إشاعات محبطة، مشيرا إلى أن الزيادات المقترحة هي:

(١) زيادة بدل المعلم: 50% من قيمة هذا البدل في 30-6-2020

(٢) زيادة حافز الاداء الشهري: 50%؜ من قيمة هذا الحافز في 30-6-2020

(٣) زيادة مكافأة الامتحانات: 25٪؜ من قيمة المكافاة المقررة في 30-6-2020

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(٤) حافز ادارة مدرسية شهري = 250، 150جنيه للمدير والوكيل.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من 325 إلى 475 جنيها، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

واستطرد الوزير: "هذا المقترح تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وسوف يتم مناقشة مقترح القانون في الدورة البرلمانية القادمة، والتفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم، ونرجو الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل، وعدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون".