شكرا لقرائتكم خبر عن «حلايب وشلاتين» الدائرة الأقل عددا في المرشحين والناخبين واللجان والأكثر مشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على امتداد يصل نحو ٣٠٠ كيلو متر على ساحل البحر الأحمر وبعمق ١٥٠ كيلو متر داخل الصحراء الشرقية، تمتد دائرة «حلايب وشلاتين» الانتخابية حتى خط عرض ٢٢.

وتعد دائرة «حلايب وشلاتين» الأقل عددا من المرشحين على مستوى الدوائر الفردية بالجمهورية، حيث تقدم للترشح على مقعدها الفردي للجنة تلقي طلبات الترشح ٤ مرشحين فقط بينهم ٢ ينتمون لحزبي الشعب الجمهوري والمحافظين بالإضافة إلى ٢ مرشحين كمستقلين.

وتضم الدائرة 5 لجان موزعة على حلايب وأبورماد والشلاتين، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الانتخابية بدائرة حلايب وشلاتين نحو ١٥ ألفا وتعد قبيلتا البشارية والعبابدة أكبر كتلة تصويتية موجودة بالدائرة بالإضافة إلى عدد آخر من الناخبين من أبناء محافظات الصعيد والوجه البحري.



واستخدم المرشحون في دعايتهم مسيرات الجمال التي تحمل صورهم وصور علم مصر والرئيس السيسي. وسجلت الدائرة في الانتخابات السابقة أكبر نسبة إقبال على المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة وتعتبر العصبية القبلية هي المتحكم الرئيسي في المزاج التصويتي بالدائرة.



وخلال إقرار قانون تقسيم الدوائر بمجلس النواب سجلت دائرة حلايب وشلاتين أعلى نسبة انحراف معياري لتوزيع المقاعد مقارنة بعدد الناخبين وتم تخصيص مقعد لها باعتبارها دائرة حدودية، وبسبب عدم وجود لجان انتخابية في عدد من التجمعات والقري البدوية الصغيرة المنتشرة بالدائرة مثل رأس حدربة ومرسي حميرة وأبرق وأبوسعفة وادلديت وجبل علبة يتم تجهيز الإبل في ليلة بدء الانتخابات حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ويعد ممدوح عمارة أول نائب برلماني يمثل الدائرة في مجلس النواب والذي فضل عدم خوض الانتخابات الحالية.

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