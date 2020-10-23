شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ١٤٩٠ شخصا بالقافلة الطبية بقرية شما بمركز أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم الكشف على ١٤٩٠ شخصا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية شما بمركز أشمون .

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، إن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة والعلاج بالمجان، وأنه تم الكشف على عدد ١٤٩٠ متردد خلال يومي القافلة بالإضافة إلى إجراء ٩٤ تحليل بمعملى الدم والمتوطنة، وكذلك ٢٥ اشعة عادية، وتحويل ٨ حالات إلى مستشفى أشمون.