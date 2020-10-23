شكرا لقرائتكم خبر عن 105528 إجمالى المنتفعات بحملة «حقك تنظمى» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن فعاليات حملة «حقك تنظمي» انتهت بمحافظة المنوفية وكانت تشمل جميع الإدارات على مرحلتين كل مرحلة ٥ أيام .
وتقدم الحملة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تشمل (وسائل تنظيم الأسرة- كشف نساء- متابعة حمل- سونار- صحة إنجابية- مشورة- متابعة وسيلة) وكان إجمالى المنتفعات 105528 ترددن على جميع منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة سواء وحدات صحية -مراكز- مستشفيات- عيادات متنقلة والتي قدمت جميع الخدمات بالمجان، ووصل إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة فقط عدد 65470 .
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الوضع في مصر
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اصابات
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106,060
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تعافي
98,624
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وفيات
6,166
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