شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية المنوفية» تختتم فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي بمعرض طلابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم كلية التربية جامعة المنوفية فعاليات الأسبوع البيئى الثقافي في الفترة من 18وحتى 22أكتوبر الجارى تحت شعار «بيئة آمنة تساوى حياة» تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، بعد تنفيذ عدة أنشطة منها ندوات وورش عمل ومعرض وقوافل، ولقاءات مع الطلاب الجدد، مشاركة الطلاب بعدد من الأنشطة وزرع بعض نباتات الظل لتجميل المظهر العام للكلية، وتركيز الطلاب على التوعية الطبية والإجراءات الاحترازية والتوعية بأهمية التباعد الاجتماعى.

وعلى هامش الختام أقيم معرض طلابي بيئي ثقافي تضمن تقديم أعمال ثقافية وفنية ومجتمعية وبيئية وابداعية لطلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية، حيث عبروا عن المخزون الوجداني بداخلهم والذي يتسق مع استعدادهم الكريم في خدمة مجتمع الكلية والبيئة الخارجية. وبما يصف رؤية الجامعة الداعمة لكل تطلع يفي بالريادة المجتمعية لجامعة المنوفية.