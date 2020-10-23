الارشيف / أخبار مصر

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الجمعة، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 28، والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية وهي 22 ، أما أبوسمبل فتسجل أعلى الدرجات وهي 37 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 15 درجة مئوية.

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

28

20

الاسكندرية

25

20

وادي النطرون

27

20

طنطا

29

20

شبين الكوم

29

20

دمنهور

27

20

بلطيم

26

21

مطروح

23

19

السلوم

22

19

سيوة

26

20

بورسعيد

26

25

دمياط

26

24

الزقازيق

29

20

المنصورة

28

20

الإسماعيلية

29

20

السويس

30

20

العريش

26

20

رفح

27

19

رأس سدر

29

22

نخل

29

16

نويبع

30

Advertisements

25

طابا

30

21

كاترين

26

15

الطور

30

22

شرم الشيخ

32

25

الغردقة

33

23

مرسى علم

32

24

الفيوم

31

20

بني سويف

31

20

المنيا

32

21

أسيوط

33

21

سوهاج

34

21

قنا

34

22

الأقصر

35

23

أسوان

36

24

ادفو

36

24

أبوسمبل

37

24

الوادي الجديد

35

23

شلاتين

33

27

أبورماد

32

26

حلايب

31

28

رأس حدربة

32

26

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    106,060

  • تعافي

    98,624

  • وفيات

    6,166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا