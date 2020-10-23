شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الجمعة، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 28، والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية وهي 22 ، أما أبوسمبل فتسجل أعلى الدرجات وهي 37 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 15 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 28 20 الاسكندرية 25 20 وادي النطرون 27 20 طنطا 29 20 شبين الكوم 29 20 دمنهور 27 20 بلطيم 26 21 مطروح 23 19 السلوم 22 19 سيوة 26 20 بورسعيد 26 25 دمياط 26 24 الزقازيق 29 20 المنصورة 28 20 الإسماعيلية 29 20 السويس 30 20 العريش 26 20 رفح 27 19 رأس سدر 29 22 نخل 29 16 نويبع 30 Advertisements 25 طابا 30 21 كاترين 26 15 الطور 30 22 شرم الشيخ 32 25 الغردقة 33 23 مرسى علم 32 24 الفيوم 31 20 بني سويف 31 20 المنيا 32 21 أسيوط 33 21 سوهاج 34 21 قنا 34 22 الأقصر 35 23 أسوان 36 24 ادفو 36 24 أبوسمبل 37 24 الوادي الجديد 35 23 شلاتين 33 27 أبورماد 32 26 حلايب 31 28 رأس حدربة 32 26 الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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