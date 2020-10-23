شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكل لجنة لمتابعة التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة لمتابعة التغيرات المناخية وأثرها على المزارعين والفلاحين في ظل تعرض البلاد لموجات التقلبات الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وعضوية الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة منسقا للجنة. وتضم اللجنة 13 عضوا هم رئيس قطاع الارشاد الزراعي ورئيس الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضى ورئيس قطاع الزراعة الآلية ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير معهد بحوث البساتين ومدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة ومدير معهد بحوث المحاصيل السكرية ومدير معهد بحوث القطن كم تضم اللجنة عضوية مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ورئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل. وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة والمنسق العام للجنة متابعة التغيرات المناخية في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن اللجنة تقوم بمتابعة التغيرات المناخية وأثرها على المزارعين والفلاحين وتقديم النصائح الإستباقية والتواصل مع كل الجهات ذات الصلة بالوزارة لضمان تلافى أي آثار سلبية قد تحدث

وأضاف «فهيم» أنه سيتم إعداد تقارير بحالة التقلبات الجوية وأهم التوصيات والإحتياطات الواجب إتخاذها من خلال المزارعين، على أن تكون هذه التقارير بصفة دائمة بما يمكن القطاع الزراعي المصري من مواجهة المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية وكيفية الحدر من آثارها على القطاع الزراعي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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