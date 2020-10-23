شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين للحماية من الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح التى ينبغى على المواطنين اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة ما يثار حول وجود موجة ثانية من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وأضافت الوزارة، أنه حرصًا على عدم انتشار العدوى ، ينبغى عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

وحثت الوزارة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أى شخص يعانى من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى فى حال الشعور بأى أعراض مرضية.