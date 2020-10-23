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الجامع الأزهر يعلن استئناف الدراسة في رواق القرآن الكريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف أن غدًا السبت هو اليوم الأول لاستئناف الدراسة لبرنامج السنتين برواق القرآن الكريم في رحاب الجامع الأزهر لتعود به حلقات التحفيظ والبالغ عددها ستًّا وعشرين حلقة.

ويأتي ذلك تنفيذًا من الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف لقرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف قد استأنفت الدراسة في برنامج التحفيظ بنظام السنة الواحدة على أن تعود الدراسة في بقية الأنظمة تباعًا في القريب العاجل.

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وكانت قد استأنفت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف اليوم الأحد الماضى غرَّة ربيع الأول 1442ه الموافق 18-10-2020 م الدراسة برواق القرآن الكريم في رحاب الجامع الأزهر لتعود به حلقات التحفيظ والبالغ عددها أربع عشرة حلقة، ينتظم فيها (242) دارسًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا من الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف لقرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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