شكرا لقرائتكم خبر عن القمر وكوكبا المشترى وزحل فى مثلث سماوى يزين سماء مصر والوطن العربى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد طوال الليل، وحتى شروق شمس اليوم الجمعة، اقتران القمر مع كوكب المشترى حيث سيفصل بينهما ثلاث درجات تقريبًا، وسيشكلان مع كوكب زحل مثلث سماوي بالنسبة للراصد بالأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن كوكب المشترى سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة أعلى القمر بالنسبة للراصد، وعند رؤية الكوكب من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو": غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة، ويمكن أيضًا رؤية حلقات كوكب زحل من خلال التلسكوب فقط.

Advertisements

وتابع التقرير، أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، موضحًا أنه سيحلاظ اليوم الجمعة أن القمر قد ابتعد عن المشترى مندفعًا نحو الشرق وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض.