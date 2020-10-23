شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم صكوك أضاحي في 3 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "دمياط – الغربية – السويس"، بواقع 2 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وقالت وزارة الأوقاف إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1140 طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أنه تم توجيه القائمين على المشروع بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى التشديد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.