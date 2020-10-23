شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يكلف القومى لبحوث المياه بدراسة الاتزان المائى والملحى لبحيرة مريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بسرعة إعداد دراسة اتزان مائي وملحى لبحيرة مريوط في ضوء الاستفادة من مياه مصرف العموم ومياه الصرف الصحي المعالج لمحطة التنقية الشرقية بمحافظة الاسكندرية.

أوضح الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه في تصريح لـ"الخليج 365" أنه من منطلق رؤية المركز لأهمية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كمشروع قومي تقوم بالفعل بعثة مشتركة من معهد بحوث الصرف والمعامل المركزية للرصد البيئي بعمل قياسات لجودة المياه على مصرف العموم وبحيرة مريوط وعند محطات الخلط وسوف تنتهي البعثة من أعمالها الحقلية نهاية الأسبوع المقبل.

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يشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية بعد ان تم مراجعة كل المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير شامل وتفصيلي متضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، والإجراءات المطلوبة ضد المخالفين، ما يسهم فى وضع رؤية استراتيجية، وخطط عاجلة، للتعامل معها وفقًا لبرامج زمنية وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة للقضاء علي مصادر التلوث البيئى التى تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسية وفرعي النيل والمصارف الزراعية، علي مستوى محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن هناك خريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية تتضمن مصادر التلوث البيئي، وحجمه وتأثيره علي نوعية المياه التي يعاد استخدامها أكثر من مره لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وذلك بعد خلطها بمياه النيل، بالإضافة إلى كفاءة الترع والمصارف الرئيسية بهدف تنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها، وزيادة الانتاجية الزراعية وتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقي والحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى.