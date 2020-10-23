شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا توجد شكاوى من عدم التحصيل ومعظمها بسبب رفض السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أزمة فى التحصيل بسبب شركات توزيع الكهرباء، كاشفا أن أزمة التحصيل الأساسية هى رفض بعض المواطنين سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خاصة وأن الوزارة لا تتلقى شكاوى من عدم التحصيل ولكن معظمها اعتراض على قيمة الفاتورة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، لا يمكن الاستغناء عن العاملين بادارة التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، ولكن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الإلكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط ، لافتا الى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.

وتابع حمزة أن الوزارة تبحث حالياً إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتم المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعى الذى انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونياً.

