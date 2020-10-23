تجهيز غرفة عمليات بالمرور اليوم تحسبا لهطول أمطار بالطرق السريعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الجمعة، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000 .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض الجمهورية لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا بداية من اليوم، يؤدى لسوء الطقس، وحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتصل ذروة الموجة يومى الخميس والجمعة، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا، لتصل للقاهرة وشمال سيناء.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع ان تستمر عملية عدم استقرار الاحوال الجوية حتى الأحد القادم 25 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية" السلوم – مطروح – سيوة – الضبعة – الإسكندرية – رشيد – دمياط"، ومناطق من الوجه البحرى " البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – المنوفية- الشرقية"، ومدن القناة "بورسعيد – الإسماعيلية – السويس"، والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد" الفيوم – بنى سويف – المنيا"، لافتة إلى انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من الخميس، وذلك على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.
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