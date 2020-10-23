شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ بايدن: وضعت عشرات الآلاف من السود فى السجون ..وأنا أقل شخص عنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب حول موضوع "العرق فى الولايات المتحدة، إنه فعل للأمريكيين من أصل أفريقي أكثر من أي رئيس منذ أبراهام لنكولن.

وضغط على ترامب بشأن سبب دعم الأمريكيين له إذا كانوا قلقين بشأن تعليقاته حول القضايا العرقية مثل "حياة السود تهم".

وأكد ترامب فى المناظرة الرئاسية "أنا أقل شخص عنصري في هذه الغرفة، وأنا لا أهتم بمن يجلس وسط الجمهور، أنا لا أراهم فى الظلام .. ولكنى أنا أقل شخص عنصري في الغرفة."

وضغط ترامب على بايدن بشأن قانون الجريمة لعام 1994، والذى شهد تسهيل إلقاء القبض على الأمريكيين من أصول إفريقية حتى وإن كان الفعل بسيط ولا يعاقب عليه إذا كان الشخص أبيض.

وقال ترامب: "لماذا لم تفعل ذلك في السنوات الثماني (فى منصبه كنائب)، قبل وقت قصير. لقد وضعت عشرات الآلاف من الشبان السود في السجن".

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وقال ترامب: "كل شيء كلام دون أفعال مع هؤلاء السياسيين"

وعندما رد بايدن بشأن العنصرية، رد عليه ترامب بالهجوم على ابنه هانتر قائلا "لا تحدثنى كأنك هذا الطفل البريء. جو ، إنهم يدعونك بالسياسي الفاسد ".

وأشار الرئيس إلى "الكمبيوتر المحمول من الجحيم" ، في إشارة واضحة إلى قصة نيويورك بوست حول رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها هانتر بايدن والتي يقال إنه يجري التحقيق فيها.

وقال ترامب "هل تقصد أن الكمبيوتر المحمول خدعة أخرى من روسيا وروسيا وروسيا؟"