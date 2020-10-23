شكرا لقرائتكم خبر عن "ملفات الفساد" تشعل المناظرة الرئاسية.. وبايدن يتهرب من أسئلة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المناظرة الانتخابية الأخيرة فى مارثون البيت الأبيض، مناقشة حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطامح فى الفوز بولاية ثانية، ومنافسه عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، حول التمويلات الأجنبية وتهم الفساد التى أثيرت مؤخراً فى الإعلام الأمريكي.

وشن ترامب هجوماً حاداً على منافسه الديمقراطي بشأن علاقته بأوكرانيا وملف فساد نجله هانتر بايدن، قائلاً موجه حديثه لخصمه: "ما كان يجب أن يحدث ذلك أبدًا ، وأعتقد أنك مدين بشرح للشعب الأمريكي".

وتعليقاً على ملف الفساد المتداول لنجله هانتر بايدن، حول اتهامه بارتكاب مخالفات مالية خلال عمله بإحدى الشركات الأوكرانية، وعمله مع شركة صينية آخري قبل سنوات، قال ترامب: "أنا لا أكسب المال من الصين. أنت (بايدن) تفعل. أنا لا أكسب المال من أوكرانيا. .حتى أنهم أصدروا بيانًا مفاده أنه يتعين عليهم إعطاء 10 في المائة للرجل الكبير، ترى من هو الرجل الكبير، يمكن أن تكون أنت (بايدن)."

وأكد ترامب من ناحية أخرى، أنه سيفرج عن إقراراته الضريبية قريبا للغاية بمجرد الانتهاء منها، قائلا إنه تمت معاملته بشكل سئ للغاية من قبل السلطات رغم أنه دفع الملايين للضرائب.

وبسؤال ترامب عن وجود حساب مصرفي له فى الصين، قال "لدي العديد من الحسابات المصرفية وكلها مدرجة وكلها موجودة في كل مكان.. تم فتح الحساب المصرفي في عام 2013 ، وتم إغلاقه في عام 2015 على ما أعتقد."

وأضاف: "الفرق هو أن نائب رئيس الولايات المتحدة (فى إشارة إلى عمل بايدن السابق فى إدارة أوباما) وابنه وشقيقه يزدادون ثراء".

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وقال إنه كان الرئيس الأشد تعاملا مع روسيا والصين، وأكد أنه جعل الصين تدفع مليارات الدولارات للأمريكيين.

فى المقابل، دافع المرشح الديمقراطي جو بايدن عن نفسه، فيما يتعلق بقضايا الفساد التى تلاحق ابنه، ومعاملاته المالية مع أوكرانيا والصين، ليرد بهجوم على منافسه ترامب، قائلاً: "الرجل الذي واجه مشكلة في أوكرانيا هو هذا الرجل - الذي حاول رشوة الحكومة الأوكرانية ليقول ‏شيئًا سلبيًا عني".

حاول بايدن الابتعاد عن هجمات ترامب على ابنه ، هانتر ، من خلال إعادة التركيز على قضايا اخري، وقال ‏بايدن "ترامب لا يريد التحدث عن القضايا الجوهرية"، وأضاف المرشح الديمقراطي وهو ينظر إلى الكاميرا ، ‏‏"الأمر لا يتعلق بعائلته وعائلتي". وتابع موجها حديثه للناخب الأمريكي: "الأمر يتعلق بأسرتك، وعائلتك التى تتألم بشدة ".‏

وقال بايدن "لم آخذ دولاراً واحدا من أي مصدر أجنبي في حياتي.. علمنا أن هذا الرئيس دفع 50 ضعفًا ‏للضريبة في الصين (التي دفعها في الولايات المتحدة) ، ولديه حساب مصرفي سري مع الصين ، ويقوم بأعمال ‏تجارية في الصين ، وفي الحقيقة يتحدث عن أخذي للمال؟ لم آخذ دولاراً واحدًا من أي بلد على الإطلاق ".‏

وهاجم بايدن ترامب قائلا: "لم تقم بالكشف عن سنة واحدة من إقراراتك الضريبية .. هناك المزيد لمعرفة المزيد عن تعاملات الرئيس الخارجية. ما الذي تخفيه؟ لماذا أنت غير راغب في ‏الإفصاح عن سجلاتك"‏.