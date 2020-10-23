شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الملايين خسروا تامينهم الصحى بسبب ترامب وسأمرر قانون "أوباما كير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بايدن خلال المناظرة الرئاسة الأخيرة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم بتمرير قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية وهي ليست المرة الأولى التي يدعم فيها بايدن القانون علنا.

وأضاف أنه يدعم شركات التأمين الخاصة، مؤكدا أن الجميع لن يخسر وهاجم ترامب قائلا: "ليس لديه برنامج صحي وعشرات الملايين خسروا تأمينهم الصحي الخاص بسبب تعامل ترامب مع الجائحة".

Advertisements

وأضاف بايدن: "لابد من توفير خطة طبية للجميع بسعر معقول"، وقال المرشح الديمقراطى إن الملايين يستفيدون من برنامج أوباما كير وما يفعله ترامب هو أنه يحرمهم منه ومن المساعدة، وليس لديه خطة حول الرعاية الصحية مثلما لا يوجد لديه أى خطة، قائلا " هذا الرجل لا يعرف عن ماذا يتكلم".

وقال بايدن: "ترامب دائما ما يتحدث عن توفير الادوية والاهتمام باصحاب الحالات والامراض المزمنة لكنه لا يقوم بالتحرك فعليا".

وبعد أن اتهم ترامب بايدن بدعم "الطب الاجتماعي" ، قال المرشح الديمقراطي إن الرئيس "مرتبك" بشأن من يرشح نفسه ضده: "إنه رجل مرتبك للغاية إنه يعتقد أنه ينافس ضد شخص آخر. ولكنه حقا يتافس ضدى انا جو بايدن. لقد هزمت كل هؤلاء الناس لأنني اختلف معهم ".