شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب خلال مناظرة بايدن: أريد إلغاء "أوباما كير" لأنه يفيد الأغنياء فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ردا على سعيه لإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذى يستفيد منه 33 مليون أمريكى، إنه قام بالفعل بشئ لم يتخيل أحد أنه ممكن وهو إلغاء أحد بنود برنامج أوباما كير لأنه كان يفيد أصحاب الامتيازات والأغنياء.

وأضاف الرئيس فى المناظرة الرئاسية أنه يريد إلغاء هذا البرنامج فى المحاكم لأنه ببساطة ليس جيدا ولا يغطى أغلب الأمريكيين.

وردد ترامب تصريحاته في برنامج "60 دقيقة" ، وقال إنه يأمل أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء قانون الرعاية الميسرة، المعروف أيضًا باسم أوباماكير.

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قال ترامب: "أوباماكير ليس جيدا وما نرغب في القيام به هو إنهائه.

تدعم إدارة ترامب دعوى قضائية حاليًا أمام المحكمة العليا قد تؤدي إلى تفكيك هذا النظام.

وكشف ترامب إن الجمهوريين سيستعيدون مجلس النواب من الديمقراطيين تحت قيادة رئيسته نانسى بيلوسي، مؤكدا "أعتقد أننا سنفوز وسترى ذلك".

وقام المسئولون فى لجنة المناظرة بقطع الصوت عن ترامب من خلال زر كتم الصوت بعد نهاية الدقيقتين المخصصتين للإجابة. وكان لا يزال يمكن سماع صوته وهو يتكلم.