شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتصر لتحسين أوضاع المعلمين بتكلفة تصل لـ6.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تحديات أزمة فيروس كورونا وما تفرضه على الدولة المصرية من تداعيات شأنها شأن أى دولة بالعالم، إلا أن الحكومة انتصرت للمعلمين بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار. ونرصد أبرز المعلومات عن حزمة الإصلاحات الهيكلية وتفاصيلها وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم: - عدد المستفيدين يبلغ 2.1 مليون موظف - ميزانية الإصلاحات تصل لـ 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بجانب أعباء التأمين. - يبدأ تطبيق مشروع القانون بدءا من يناير المقبل . - تتضمن دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم. - زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو2020 . - يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه. Advertisements - منح حافز أداء إضافى لشاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 50٪ من قيمتة الحالية - يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. - منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين تعادل ٢٥٪ القيمة الحالية . - يستفيد منها 1.4 مليون معلم و ٧٠٠ ألف موظف بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه. - حافز إدارة مدرسية بـ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد . - يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري - تكلفته السنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. - إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر

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