شكرا لقرائتكم خبر عن من الهيئة الوطنية للانتخابات.. اعرف لجنتك وأسماء المرشحين بدائرتك وموعد التصويت بمحافظتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت انتخابات مجلس النواب 2020 ببدء تصويت المصريين في الخارج لمحافظات المرحلة الأولى، ويبحث المصريون عن موعد اجراء الانتخابات في الداخل والخارج التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضًا المحافظات المتضمنة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وقائمة المرشحين النهائية بعد الطعون والتنازلات ومكان اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف.

تجرى انتخابات مجلس النواب في 18 محافظة من محافظات المرحلة الأولى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وهى محافظات المرحلة الأولى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر المقبلين، والتى انطلقت في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، والتى من المقرر أن تعلن النتيجة بحد أقصى أول نوفمبر، وتجرى انتخابات الاعادة لمحافظات المرحلة الأولى للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمير، بينما تجرى داخل نفس المحافظات في مصر يومى 23 و24 نوفمبر وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة هي عدد محافظات المرحلة الثانية، للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، بينما تجرى في الانتخابات في تلك المحافظات داخل مصر يومى 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام الأربعاء 5 و6 و7 نوفمبر على أن تُجرى الإعادة في تلك المحافظات داخل مصر يومى 7 و8 نوفمبر، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان نتيجة إعادة انتخابات المرحلة الثانية بحد أقصى يوم 14 ديسمير. يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، وتلك المحافظات هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب بعدد 568 عضوًا بالإنتخاب منهم 284 عضوًا وفق النظام الفردى ومثلهم بنظام القائمة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد لا يزيد نسبته عن 5% من أعضاء المجلس.