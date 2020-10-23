شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وحدة الإنتاج بمركز البحوث: أسعار رمزية لعصر محصول الزيتون لخدمة مزرعي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إسلام السيد مدير وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هناك إقبال متوسط من المواطنين، هذا العام، على عصر الزيتون بوحدة التصنيع الزراعي، وبلغ الكميات التي تم عصرها خلال فترة الحصاد بلغت يوميا مابين 4 إلى 6 أطنان يومياً من أصناف الزيتون المختلفة، ويستمر استقبال الزيتون والعمل على تحويله إلى زيت وتسليمه لأصحابه.

وأشار إلى أن هذا الموسم شهد ارتفاعاً في أسعار ثمار الزيتون، ويتراوح سعر الكيلو بين 6 جنيهات و7 جنيهات، حسب كل صنف من أصناف الزيتون، وأن إنتاج الزيت النقي بتراوح بين 10 % إلى 22 % لأصناف زيتون الزيت.

وأوضح بأن الوحدة تعمل خلال موسم عصر الزيتون على استقبال إنتاج المزارعين، من الزيتون لعصره واستخراج الزيت مقابل سعر رمزي 60 قرشا للكيلو، لخدمة مزرعي مطروح.



وتمر عملية إنتاج زيت الزيتون، بمرحلة غسيل الزيتون ومروره في الهواية لنزع المخلفات وأوراق الشجرة، قبل فرم الثمار بماكينة لتصبح كالعجينة، ويليها مرحلة التقليب على حسب نسبة الزيت في ثمار الزيتون، ليصل إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة الطرد المركزي، وهى الأهم في عملية فصل زيت الزيتون من العصير الناتج من الثمار

