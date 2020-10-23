شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توفير معاصر زيتون حديثة لخدمة مزارعي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تستهدف الانطلاق عبر عدد من المشروعات التنموية في الأراضي الجديدة اعتمادا على الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية مع رفع كفاءة الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل والصحراء الغربية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا على أهمية أن يتم ذلك من خلال العمل الجماعي والتنسيق بين الجهات المعنية داخل وزارة الزراعة وبرامج زمنية تضمن التوقيتات المناسبة للانتهاء من المشروعات.

وأشار الدكتور السيد القصير وزير الزراعة في تصريحات صحفية أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية تعمل على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة زيتون موضحا انه تم زراعة حوالي 53 مليون شجرة زيتون من مبادرة رئيس الجمهورية حتي الآن، موضحا أن مصر لديها فرصة واعدة للاستثمار في زراعة الزيتون لأنه يتناسب مع الظروف المصرية في ظل تحديات ندرة الأرض والمياه ويتحمل درجة ملوحة مياه عالية بالإضافة إلى فوائده الكثيرة الاقتصادية والصحية والبيئية كما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة .

وفى هذا الإطار وجه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي مطروح وخاصة مزارعي الزيتون من خلال توفير معاصر الزيتون الحديثة لبدء موسم جني ثمار الزيتون الذي تشتهر به محافظة مطروح.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ان موسم حصاد ثمار الزيتون، التي تشتهر به محافظة مطروح يشهد تزايد كميات الزيتون وإقبال المزارعين على عصره لإنتاج الزيت، بالمعاصر الحديثة والقديمة المنتشرة في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي.