شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة لمكافحة حشائش الحامول في محصول البرسيم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة البرسيم المصري والحجازي بحشيشة الحامول، بالإضافة إلى تقديم حزمة إرشادية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء والتي يجب مراعاتها خلال شهر أكتوبر .

وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش، في الآتي:

-زراعة الأصناف قوية النمو على أن تكون التقاوي خالية تمامًا من بذور الحامول.

-التخلص من الحشائش باستمرار حتي لا يتخذها الحامول عوائل ثانوية.

-منع انتقال الحيوانات من المواقع المصابة إلى المواقع الخالية من الاصابة.

-يراعى تتبع البقع المصابة بالحامول وحشها أو حرقها قبل انتشارها بالحقل.

-رش البقع المصابة فقط بالحامول بمبيد الراونداب بمعدل 100- 150 سم3 مع 200 لتر ماء بالرشاشة الظهرية.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

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وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

لوبيا العلف :

-متابعة مساحات اللوبيا المخصصة لإنتاج البذرة حيث يتم ضم النباتات ثم الدراس وجمع التقاوي لإجراء عمليات الفحص والتعبئة بعد نتائج الفحص وتخزينها في الثلاجة.

البرسيم المسقاوي :

-أنسب ميعاد زراعة للبرسيم المسقاوي الأسبوع الأول والثاني من شهر أكتوبر.

-يتم إعطاء الجرعة التنشيطية لزراعات البرسيم المصري التي تمت في سبتمبر وتكون في حدود نصف شيكارة يوريا إلي ما يعادلها من الأسمدة الأزوتية الأخري.

بنجر العلف :

- أنسب ميعاد زراعة للبنجر النصف الأول من شهر أكتوبر

-تجهيز الأرض لزراعة البنجر وتتم بالحرث والزحيف وإضافة سماد السوبر فوسفات 200كجم أثناء تجهيز الأرض والتخطيط بمعدل 10-12خط في القصبتين.

-تتم الزراعة في جور علي خطوط بين الحوزة الأخرى 25سم ويوضع في الجورة 2بذرة بنجر علي عمق 2سم في الثلث العلوي من الخط.