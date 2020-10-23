شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تروج لـ رياضة التزلج على الرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز مصر بالعديد من المناطق التي يمكنك فيها ممارسة رياضة التزلج على الرمال وهي إحدى الرياضات التي تمارس على الكثبان الرملية بدلاً من الجبال الثلجية، ولهذه الرياضة متابعون في جميع أنحاء العالم وخصوصًا في المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية التي تحتوي على الكثبان الرملية الساحلية.

وقامت هيئة تنشيط السياحة بالترويج لتلك الرياضة التي تتميز بها مصر، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "هل جربت التزلج على الرمال من قبل؟ تشتهر مصر بكثبانها الرملية الجميلة ويوجد بها العديد من الأماكن الرائعة لتجربة هذه الرياضة الممتعة، مثل؛ الفيوم، وبحر الرمال العظيم. يجب ألا تُفوّت تلك التجربة أثناء زيارتك القادمة لمصر".

وقالت الهيئة من خلال موقعها الرسمى: "عليك بالسفر إلى الصحراء لتكتشف ما يعتقد أنه أفضل موقع للتزلج على الكثبان الرملية على مستوى العالم بأسره لما يزخر به من كثبان رملية ناعمة وعميقة يصل ارتفاع بعضها إلى 140 م؛ وإن لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة لك، فهناك مشاهد تخطف الأنفاس للمناظر الطبيعية الممتدة على الصحراء الواسعة والتي تحيط بك من كل صوب أثناء تزلجك".

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وأضافت: "يمكنك التوجه إلى المحيط الهادئ الرملي عن طريق التزلج سواء كنت ضمن معسكر تخييم أو رحلة تزلج أو رحلة ليوم واحد بشرط أن تكون بصحبة مرشد محترف.

تتنوع الكثبان بأشكالها وأحجامها التي تناسب الجميع، وستجد حتمًا الكثب الأنسب لتمارس عليه التزلج على الرمال".

وأطلقت هيئة تنشيط السياحة على مدار الشهور الماضية عددًا من الأفلام الترويجية للسياحة المصرية، منها فيلم رحلة سائح فى مصر والذى أطلقته أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها تحت عنوان "Same Great Feelings”، علي منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية و الدولية، وقد حقق هذا الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.