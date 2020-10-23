شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ بايدن حول علاقة ابنه بأوكرانيا: أنت مُدين بتوضيح الأمر للشعب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ردا على وصفه لخبير الأوبئة، أنتونى فاوتشى بالكارثة، إنه يتفق جيدا مع انتونى، "لكنه قال لا ترتدوا الكمامات، مضيفا "مسموح له أن يخطئ"

وحول موضوع الأمن القومي، وتدخل روسيا وإيران فى الانتخابات وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالى، انتقد ترامب خصمه جو بايدن بشأن ابنه هانتر بايدن وعلاقته بشركة طاقة أوكرانية.

وقال ترامب: "ما كان يجب أن يحدث ذلك أبدًا، وأعتقد أنك مدين بشرح للشعب الأمريكى".

هاجم ترامب بايدن على رسائل البريد الإلكتروني المنشورة مؤخرًا فى هذا الشأن، ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كانوا جزءًا من حملة التضليل الروسية.

وأكد ترامب من ناحية أخرى، أنه سيفرج عن إقراراته الضريبية قريبا للغاية بمجرد الانتهاء منها، قائلا، إنه تمت معاملته بشكل سيئ للغاية من قبل السلطات رغم أنه دفع الملايين للضرائب.

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وقال ترامب "أنا لا أكسب المال من الصين، أنت (بايدن) تفعل، أنا لا أكسب المال من أوكرانيا، وحتى أنهم أصدروا بيانًا مفاده أنه يتعين عليهم إعطاء 10 في المائة للرجل الكبير، ترى من هو الرجل الكبير، يمكن أن تكون أنت (بايدن)."

وبسؤال ترامب عن وجود حساب مصرفي له فى الصين، قال "لدي العديد من الحسابات المصرفية وكلها مدرجة وكلها موجودة في كل مكان" وتم فتح الحساب المصرفي في عام 2013 ، وتم إغلاقه في عام 2015 على ما أعتقد."

وأضاف: "الفرق هو أن نائب رئيس الولايات المتحدة وابنه وشقيقه يزدادون ثراء".

وقال إنه كان الرئيس الأشد تعاملا مع روسيا والصين، وأكد أنه جعل الصين تدفع مليارات الدولارات للأمريكيين.