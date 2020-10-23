شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أريد فتح البلاد والمدارس والناس ينتحرون ويفقدون وظائفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه يريد أن يفتح المدارس ويعيد فتح الاقتصاد فى الولايات المتحدة، مؤكدا "لن يكون لدينا بلد، ولا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقًا، واستشهد بإصابة ابنه بفيروس كورونا، قائلا إنه أصيب وتعافى بعدها بوقت لا يذكر لأن الأطفال لديهم جهاز مناعة قوى.

وأضاف ترامب فى المناظرة الرئاسية الثانية أن هناك أشخاصًا يفقدون وظائفهم، وينتحرون، ويكتئبون ، ويتعرضون لسوء المعاملة، قائلا "لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وقال ترامب إن الحكام الديمقراطيين قاموا بعمل سيئ، مستشهدا بأندرو كومو، الذى قال إنه حول نيويورك "مدينتى المحبوبة" إلى مدينة أشباح، حيث خسر الآلاف حياتهم حوالى 40 ألف شخص منهم 11 ألف فى دور الرعاية، فضلا عن الآلاف الذين خسروا أعمالهم.

وتابع ترامب: "هذه شركات تحتضر يا جو، ولا يمكنك فعل ذلك للناس".

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وانتقد ترامب مقترحات بايدن بشأن الاستجابة لفيروس كورونا ، قائلاً: "كل ما يتحدث عنه هو الإغلاق، لا ، لن نتوقف عن العمل".

وأجاب بايدن ، "سأقوم بإغلاق (مواجهة) للفيروس، وليس البلد".

فيما أكد ترامب عن جائحة الفيروس التاجى، "أنا أتحمل المسؤولية كاملة، وليس خطأى أنها جاءت إلى هنا، وإنها خطأ الصين".