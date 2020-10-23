شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف لجنة فرعية تستقبل 33 مليون ناخب غدا بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت 14 محافظة تجرى فيها عمليات التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة من استعداداتها لاستقبال الناخبين في اللجان وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتنطلق عمليات التصويت غدا السبت في التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء داخل 10 ألاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة حيث تستقبل ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة مقسمين كالتالى:

1-محافظة الإسكندرية يدلى فيها نحو 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية.

2-محافظة البحيرة يدلى فيها نحو 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية.

3-محافظة مطروح يدلى فيها نحو 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية.

4- محافظة الوادي الجديد يدلى فيها نحو 178 ألف و315 ناخب بأصواتهم في 75 لجنة فرعية.

5-محافظة الجيزة يدلى فيها نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب بأصواتهم

6-محافظة الفيوم يدلى فيها نحو 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبا بأصواتهم في 633 لجنة فرعية.

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7- محافظة بنى سويف يدلى فيها نحو مليون و883 ألف و354 ناخبا بأصواتهم فى 692 لجنة فرعية.

8-محافظة المنيا يدلى فيها نحو 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبا بأصواتهم في 1099 لجنة فرعية.

9-محافظة أسيوط يدلى فيها نحو 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم فى 636 لجنة فرعية.

10-محافظة سوهاج يدلى فيها نحو 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

11-محافظة قنا يدلى فيها نحو 2 مليون و26 ألفا و994 ناخبا بأصواتهم فى 670 لجنة فرعية.

12-محافظة الأقصر يدلى ما يقرب من 833 ألف و557 ناخبا بأصواتهم في 201 لجنة فرعية.

13- محافظة أسوان يدلى نحو مليونا و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية.

14- محافظة البحر الأحمر يدلى فيها نحو 292 ألف و508 ناخبا بأصواتهم في 109 لجنة فرعية.