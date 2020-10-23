شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نعمل على تطوير لقاحات لكورونا.. وأنا خير دليل على نجاحها بعد إصابتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ردا على وضع وباء كورونا فى الولايات المتحدة، وكيف سيدير الأزمة، إن 2.2 مليون شخص كان من المتوقع أن يموتون بسبب كورونا، واضطررت الإدارة لإغلاق الاقتصاد.

وأضاف فى المناظرة الثانية الأخيرة أنه حارب كورونا بشدة ورغم الزيادات فى الحالات فى بعض الولايات إلا أنها تراجعت، مشددا على أن إدارته تعمل على تطوير اللقاحات والعلاجات، مستشهدا بمرضه هو نفسه.

وقال بعد أن صعد إلى المسرح دون ارتداء كمامة، إن الأطباء أعطوه علاجات جعلته قادرا على الاستمرار وإلا لما استطاع الحضور إلى المناظرة.

وأكد أن البلاد أوشكت على الانتهاء فى مواجهة هذا الوباء.

وبدأت منذ قليل المناظرة الرئاسية والأخيرة بين المرشح الجمهورى، الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن قبل 12 يوما من انطلاق الانتخابات الأمريكية 2020.

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وتجرى المناظرة في جامعة بلمونت في ناشفيل ، تينيسي. ومن المقرر أن تستمر ساعة ونصف الساعة، بدون فواصل تجارية.

وكريستين ويلكر من NBC ، هى منسقة المناظرة وستطرح ستة مواضيع: "محاربة كوفيد -19" ، "العائلات الأمريكية" ، "العرق في أمريكا" ، "تغير المناخ" ، "الأمن القومي" و "القيادة".

وسيستمر كل جزء حوالي 15 دقيقة ، وسيكون أمام المرشحين دقيقتين للرد بعد أن يفتح الوسيط كل جزء بسؤال. سيستخدم ويلكر بعد ذلك الوقت المتبقي في المقطع لتسهيل مزيد من المناقشة حول الموضوع.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية مؤخرًا أن بايدن وترامب سيتم كتم صوت ميكروفوناتهما خلال أجزاء من المناقشة. في بداية كل جزء من الأجزاء الستة ، سيتم منح كل مرشح دقيقتين للإجابة على سؤال أولي ، وخلال هذا الجزء ، سيتم كتم صوت ميكروفون المرشح المعارض. تم تغيير القاعدة بعد تحول المناظرة الأولى إلى فوضى ، حيث كان ترامب يقاطع بايدن ويضايقه هو ومدير الجلسة كريس والاس من قناة فوكس نيوز.