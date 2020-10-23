شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين ترامب وبايدن قبل 12يوما من الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل المناظرة الرئاسية والأخيرة بين المرشح الجمهورى، الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن قبل 12 يوما من انطلاق الانتخابات الأمريكية 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الحدث المتلفز ربما يكون آخر فرصة لكلا المرشحين للوصول إلى جمهور وطني ضخم قبل 3 نوفمبر.

وتجرى المناظرة في جامعة بلمونت في ناشفيل ، تينيسي، ومن المقرر أن تستمر ساعة ونصف الساعة، تبدأ الساعة 3 فجرا بتوقيت القاهرة بدون فواصل تجارية.

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وستكون، كريستين ويلكر من NBC ، منسقة المناظرة وستطرح ستة مواضيع: "محاربة كوفيد -19" ، "العائلات الأمريكية" ، "العرق في أمريكا" ، "تغير المناخ" ، "الأمن القومي" و "القيادة".

وسيستمر كل جزء حوالي 15 دقيقة ، وسيكون أمام المرشحين دقيقتين للرد بعد أن يفتح الوسيط كل جزء بسؤال. سيستخدم ويلكر بعد ذلك الوقت المتبقي في المقطع لتسهيل مزيد من المناقشة حول الموضوع.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية مؤخرًا أن بايدن وترامب سيتم كتم صوت ميكروفوناتهما خلال أجزاء من المناقشة. في بداية كل جزء من الأجزاء الستة ، سيتم منح كل مرشح دقيقتين للإجابة على سؤال أولي ، وخلال هذا الجزء ، سيتم كتم صوت ميكروفون المرشح المعارض. تم تغيير القاعدة بعد تحول المناظرة الأولى إلى فوضى ، حيث كان ترامب يقاطع بايدن ويضايقه هو ومدير الجلسة كريس والاس من قناة فوكس نيوز.