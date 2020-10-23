شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة لتأمين لقاء الأهلى والوداد المغربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط استاد القاهرة، اليوم الجمعة، لتأمين مباراة كرم القدم المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدوء نسبى بعدما فاز في لقاء الذهاب المغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد مجدي قفشة وعلى معلول.

وتؤمن أجهزة الأمن دخول وخروج الحافلات التي تقل لاعبي الفريقين، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تكثيف محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة، ومنذ دخول الفريق معسكر مغلق ويتحدث المدير الفني مع لاعبيه عن أهمية لقاء الغد المرتقب وحذرهم من التعالي على الكرة أو الإستهانة بالخصم المغربي بدعوى أن الفريق ضمن التأهل لنهائي البطولة بعدما فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة وشدد موسيماني للاعبيه على أن بطل المغرب حضر للقاهرة وليس أمامه ما يبكي عليه وسيلعب بدون ضغوط ويرغب في الثأثر وهي كلها دوافع لابد أن يستعد لها الأهلي جيداً.

وحشد المدرب الجنوب أفريقي أسلحته لمعركة اليوم بعدما تأكدت جاهزية أكثر من لاعب تعرض لإصابة بسيطة على مدار الأيام الماضية منهم مروان محسن وقفشة لكن الجهاز الطبي أكد جاهزية الثنائي لمباراة الغياب اليوم، كما أصبح كهربا جاهز هو الأخر للمباراة المرتقبة بعدما شارك في تدريبات الفريق الماضية وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن موسيماني لن يدفع بكهربا اساسياً أمام بطل المغرب وسيكون احدى الأوراق الرابحة في الشوط الثاني.