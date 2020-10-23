شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصويت المصريين بالخارج وبدء الفرز مساء اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي اليوم الجمعة الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقلى البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات فى التاسعة مساء اليوم بحسب توقيت كل دولة.

وتتولى اللجان الانتخابية في الخارج أعمال فض المظاريف ووضع بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالنظام الفردى فى صناديق الاقتراع الخاصة بها، ووضع البطاقات بالنظام القوائم فى الصناديق المخصصة لهذا وعقب انتهاء مدة التصويت يتم فرز الأصوات كل على حدا.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.