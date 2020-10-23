شكرا لقرائتكم خبر عن كتم الصوت وارتداء الكمامات و200 شخص فقط أبرز قواعد المناظرة الأمريكية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعد قليل المناظرة الرئاسية الثانية والأخيرة بين المرشح الجمهورى، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن قبل 12 يوما من انطلاق الانتخابات الأمريكية.

وبدأ التصويت المبكر فى كافة الولايات حيث أدلى قرابة 40 مليونا بأصواتهم حتى الآن.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه سيتم كتم صوت ميكروفون كل مرشح لمدة دقيقتين بينما يرد الآخر على أسئلة المنسق، وذلك بعد أن عمت الفوضى والخلافات المناظرة الأولى.

وسيتحكم ممثل من اللجنة غير الحزبية للمناظرات الرئاسية (CPD) في زر كتم الصوت في الخلفية ، حسب اللجنة. سيراقب عضو في كل حملة ذلك الفرد.

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كما أدخلت المزيد من التعديلات على المناظرة منذ المناظرة الأخيرة التى أعقبها مباشرة إصابة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وسيتم إخراج أي شخص من الجمهور يرفض ارتداء قناع الوجه، كما سيتم السماح لحوالي 200 شخص فقط بالدخول إلى الساحة - أقل من المرة السابقة - لتقليل خطر انتقال Covid.

ودعا ترامب توني بوبولينسكي ، الذي قال إنه شريك تجاري سابق لهانتر نجل جو بايدن إلى المناظرة الليلة. قبل أربع سنوات ، قام ترامب بحيلة مشابهة عندما دعا الرئيس السابق بيل كلينتون إلى مناظرة مع هيلاري كلينتون.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني لبوبولينسكي جزءًا كبيرًا من قصة نيويورك بوست في وقت سابق من هذا الشهر والتي ادعت أن هانتر بايدن ساعد في ربط أعضاء مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية بوالده بينما كان جو بايدن نائب الرئيس. لم تتمكن المنافذ الإخبارية الأخرى من التحقق من قصة نيويورك بوست ، ووقع العشرات من كبار مسئولي المخابرات على رسالة تقول إن القصة "تحتوي على كل الخصائص الكلاسيكية لعملية إعلامية روسية".