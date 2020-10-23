شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم أضرحة ومساجد آل البيت بالقاهرة لتنفيذ مسار سياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى محافظة القاهرة أعمال تطوير وترميم للمزارات التراثية والإسلامية الخاصة بـ"آل البيت"، والتي يقصدها الآلاف من المصريين يوميا والمنتشرة بأحياء العاصمة، حيث تخطط محافظة القاهرة لعمل مسار للزيارات الخاصة بأضرحة ومساجد آل البيت على أن يتم تشغيل "طفطف" لنقل السياح ومريدى المزارات. ويعرض ”الخليج 365” أهم ملامح المشروع ومسار تنفيذه بأحياء العاصمة. 1. يضم المسار كل مزارات آل البيت بأحياء المنطقة الجنوبية للقاهرة. 2. يبدأ المسار من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة. 3. يتم تطوير مزارات أل البيت عن طريق المشاركة المجتمعية . 4. تنفذ وزارة الأوقاف مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة. Advertisements 5. وزارة الإسكان تنفذ مشروع متنزه الخليفة. 6. يتم تطوير شارع عبد المجيد اللبان من خلال حي الخليفة . 7. تطور وزارة الإسكان مسجد السيدة رقية . 8. تنفذ شركة الصرف الصحى بالقاهرة مشروع شبكة خفض المنسوب لحماية المزارات. 9. ترفع وزارة الاثار كفاءة بعض الأماكن الأثرية بشارع الأشراف . 10. سيتم تشغيل رحلات "طفطف" بهذه المسارات. 11. يتم تنفيذ مسار للمشاة بجانب مسار السيارات للمترددين على المزارات.

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