اليوم.. تدشين مشروع التصوير المسرحي للصور الغنائية الإذاعية للتراث المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تدشين مشروع التصوير المسرحي للصور الغنائية الإذاعية للتراث المصري، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الوطني.

وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت، إن المشروع تنطلق أولى فعالياته اليوم الجمعة، من خلال مسرحية "السلطنية" وهى للصورة الغنائية الإذاعية المعروفة باسم "قِسَم وأرزاق" تأليف عبدالفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف.

وأضاف رئيس بيت الفنون، أن الصور الإذاعية بعد مسرحتها، تكون منبرا جديدا يضاف لمنابر وزارة الثقافة، لتعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر الفنى الذى تربى عليه الكثيرين من رموز ومبدعي الفن فى مصر.

"السلطنية" بطولة لقاء سويدان، حسن فؤاد، ضياء شفيق، يوسف مراد، عبد العزيز التوني، ابراهيم غنام، بمشاركة أطفال الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، إخراج مراد منير، إعداد ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي إبراهيم، استعراضات ضياء شفيق، ديكور وأزياء حازم شبل، توزيع موسيقى الدكتور داود جميعي.

وتعد مسرحية "السلطنية" باكورة عروض الأون لاين التي ستذاع على قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، ويليها عروض غنائية استعراضية أخرى للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.​