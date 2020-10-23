شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة المولد النبوي 2020.. وحكم الاحتفال به من دار الإفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبرت فتوى صادرة عن دار الافتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنه يعبر عن الفرح والحب للنبى صلى الله عليه وسلم، وأن محبة النبى وآله أصل من أصول الإيمان، لما ورد عن النبى صلى الله عليم وسلم أنه قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ».

وأضافت الفتوى أن الاحتفال بمولد النبى هو الاحتفاء به، وهو أمر مقطوع بمشروعيته، لأنه أصل الأصول، ودرج السلف الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بالمولد النبوى بإحياء ليلة المولد بإطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووأوضحت الفتوى أن شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف، يدخل في باب ادخال السرور والتهادى وصلة الأرحام تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما يلتبس على بعض الناس بخلو القرون الأولى من أمثال تلك الاحتفالات،فليس مُسوِّغًا لمنعها، فلا يشك عاقل في فرحهم بمولد النبى، وأن ادِّعاء أن كلَّ ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدُّ بدعة، ليس صحيحًا.

ويمكن الاطلاع عن نص الفتوى كاملة عبر موقع دار الإفتاء المصرية من هــنـــــا .

ويوافق يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 يوم 12 ربيع الأول عام 1442هجرية، وهو يوافق يوم أجازة المولد النبوى الشريف، والذى يحتفل فيه المسلمون بذكرى مولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلنت دار الافتاء أن غرة شهر ربيع الأول هي يوم 18 أكتوبر وفق الرؤية الشرعية والتى أكدتها الحسابات الفلكية.

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