شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف جماعي لـ٢٦ عريس وعروسة في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حفل الزفاف الجماعي لعدد 26 عروسة من أبناء المحافظة، وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات، بقاعه السلام بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء وفي إطار الاحتفالات بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، وسط إجراءات احترازية وقائية للوقاية من فيروس كوروناالمستجد.
نظم الحفل وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي كما شاركت عدد من الجهات والهيئات والشركات كتبرعات عينية للعرائس.
وكرم المحافظ خلال الحفل جميع المتبرعين ممثلي الشركات المساهمة في تنظيم الاحتفال وسلم المحافظ جميع الهدايا للعرائس .
ويذكر إنه جرى استقبال طلبات الفتيات الراغبات في المشاركة في حفل الزفاف الجماعى من الفتيات الأيتام من الشهر الماضي .
وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه يحرص دائما على مشاركة فتيات محافظة جنوب سيناء فرحتهم مشيرا إلى أن فتيات المحافظة هن بناته ولذلك يحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية ومساندة جميع الجهات التى تساهم فى مساعدة الأيتام والمحتاجين .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
105,883
-
تعافي
98,516
-
وفيات
6,155
كانت هذه تفاصيل خبر زفاف جماعي لـ٢٦ عريس وعروسة في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.