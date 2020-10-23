شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف جماعي لـ٢٦ عريس وعروسة في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حفل الزفاف الجماعي لعدد 26 عروسة من أبناء المحافظة، وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات، بقاعه السلام بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء وفي إطار الاحتفالات بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، وسط إجراءات احترازية وقائية للوقاية من فيروس كوروناالمستجد.

نظم الحفل وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي كما شاركت عدد من الجهات والهيئات والشركات كتبرعات عينية للعرائس.

وكرم المحافظ خلال الحفل جميع المتبرعين ممثلي الشركات المساهمة في تنظيم الاحتفال وسلم المحافظ جميع الهدايا للعرائس .

ويذكر إنه جرى استقبال طلبات الفتيات الراغبات في المشاركة في حفل الزفاف الجماعى من الفتيات الأيتام من الشهر الماضي .

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه يحرص دائما على مشاركة فتيات محافظة جنوب سيناء فرحتهم مشيرا إلى أن فتيات المحافظة هن بناته ولذلك يحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية ومساندة جميع الجهات التى تساهم فى مساعدة الأيتام والمحتاجين .

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