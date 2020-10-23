شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول «بديل حيوى» لعلاج «اللوكيميا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجمعية المصرية لأمراض السرطان، بالتعاون مع «ساندوز مصر»، عن طرح أول عقار مثيل (بديل) حيوى للريتوكسيماب، والذى يُستخدم فى علاج أورام الغدد الليمفاوية ولوكيميا الدم المزمن.

وقال الدكتور محمد عبد المعطى سمرة، أستاذ ورئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومى للأورام، إن أورام الغدد الليمفاوية تُصنف فى المرتبة العاشرة لدى الرجال، والـ12 بالنسبة للسيدات، وبالتالى فإن خطورة التشخيص بهذا المرض فى مصر تعتبر أعلى مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأشار الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، إلى أن الدراسات أثبتت سلامة العقار البديل وفعاليته فى العلاج، ويساهم فى تخفيض إجمالى النفقات العلاجية بنحو يقارب 40% مقارنة باستخدام العقار الحيوى المرجعى.

وأوضح الدكتور سامح الباجورى، رئيس مجلس ساندوز مصر، أن طرح أول مثيل حيوى يعد بارقة أمل للعديد من المرضى، بجانب سعره المعقول للمرضى.