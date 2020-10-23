شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح «حلوى المولد» بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، بطرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا بمنافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بأسعار مخفضة 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى، كما تقوم الوزارة بتوفير كافة منتجات السلع الغذائية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة للمواطنين يوميا ،حيث يتم مد مخازن الشركات بالسلع أولا بأول.

وقال اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بأسعار تبدأ بـ 60 جنيه للكيلو وعبوة 2 كيلو بـ 120 جنيه وعبوة 3 كيلو بـ200 جنيه «عبوة مميزة بالأصناف»، كذلك طرح 5 كيلو بـ 350 جنيه «عبوة مميزة بالأصناف»، إضافة إلى طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو بـ 300 جنيه وعبوة 5 كيلو بـ550 جنيه «مميزة بالأصناف» بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأضاف اللواء على أشرف ان الشركة قامت بإنتاج ما يقرب من 25 طن منتجات حلوى المولد ويتم طرحها بمنافذ الشركة ،وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم من أجل توفير المنتجات للمواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بمنافذ الشركات التابعة للوزارة وأيضا منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل توافر مخزون استراتيجي لدى الوزارة من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على تأمين احتياطي طوال الوقت من السلع، كما تقوم وزارة التموين حاليا بمد مخازن الشركات التابعة بالسلع لتوفيرها للفروع بمختلف المحافظات.

وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم التلاعب بجانب التنسيق بين المديريات والشركات التابعة من أجل العمل على استمرار طرح السلع وضمان توافرها بالمنافذ بكميات تلبى احتياجات المواطنين.

Advertisements