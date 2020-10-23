شكرا لقرائتكم خبر عن «أجراس إنذار» لأهالي الأطفال والبالغين: انتبه إذا رصدت واحدة من هذه الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأطفال والبالغين تحت 18 عاما، هم الفئة الأكثر عرضة لبعض المشاكل المرتبطة بالتغذية، خاصة في ظل ارتفاع نسب عدة أمراض مرتبطة بالتغذية لهذه الفئة التي تعد أهم كتلة سكانية، مما يتطلب ضرورة الانتباه لهذه الأمراض التي تتشابه وتتداخل في أسبابها وأعراضها مع عدة أمراض أخرى مما يؤخر تشخيصها ويزيد من معاناة أطفالنا، ومع تأخر التشخيص تزداد المضاعفات على العديد من أجهزة الجسم وتقل فرص علاجهم في بعض الحالات.

الدكتور عماد حلمي استشاري التغذية العلاجية زميل الأكاديمية الامريكية لصحة الاطفال، حرص في تصريحات خاصة لـ«صحتك بالدنيا» على أن يقرع عدة أجراس إنذار عن ارتفاع نسب عدة أمراض مرتبطة بالتغذية بمعدلات مقلقة وسط أهم كتلة سكانية في مصر.

الجرس الاول، مرتبط بقصر القامة الذي يبلغ حاليا عدد المصابين به في مصر قرابة 3 ونصف مليون طفل تحت سن الخامسة بنسبة 27% وهي نسبة مخيفة، وقصر القامة له تأثيرات نفسية سلبية بالغة على نفسية الأطفال والبالغين وتشخيصها عادة يتأخر جدا بسبب عدم انتباه الأهل لقصر طفلهم الواضح عن أقرانه، وظنهم أن طفلهم القصير هيطول مع مرحلة البلوغ وهذه معلومة خاطئة، أسباب قصر القامة تتلخص في أسباب غذائية تتمثل في نقص الطاقة الكلية والبروتينات وبعض الفيتامينات والعناصر المهمة للنمو، وهرمونية متمثلة في نقص هرمون النمو أو الغدة الدرقية أو كلاهما، أو بسبب الاصابة بحساسية القمح أو مرض سيلياك المناعي، أو استخدام الكورتيزون بكثرة في حالات الربو.

ونصح د.عماد حلمي، الأهل عند ملاحظتهم عدم تغير مقاس الملابس المدرسية والأحذية لأطفالهم من سنة لسنة ومتابعة طول أولادهم خاصة إذا كان أقل من 115سم عند 6 سنوات، أو أقل من 137سم عند 10 سنوات، والتوجه فورا للطبيب المختص لمتابعة الطول والوزن على منحنيات النمو وعمل التحاليل والاشعات اللازمة وتقديم النظام الغذائي المناسب، مع استخدام هرمون النمو إذا تبين انه السبب قبل الوصول لمرحلة البلوغ بفترة لا تقل عن سنتين لتحسين الطول النهائي للطفل قبل وأثناء مرحلة البلوغ (والجدير بالذكر ان نتائج هرمون النمو ممتازة فيما يخص التحسن في الطول وتصل إلى 10- 15 سم مع التشخيص والاستخدام المبكر ) ومن ناحية أخرى فان فرص تحسن الطول بهرمون النمو تقل جدا بعد مرحلة البلوغ والتي يصاحبها إغلاق مراكز النمو في العظام عند سن 18 سنة للبنات و20 سنة عند الذكور.

الجرس الثاني، مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: هو خلل كيميائي عصبي يؤثر على سلوك وتركيز الطفل المصاب به ويوصف بأنه يصيب فرامل المخ بالخلل، وتقدر نسبته في مصر حسب بعض الدراسات بـ 10% من الأطفال مقارنة بحوالي 3- 5% عالميا، وقد يكون سببه وراثي أو بسبب تدخين الحامل أو تعرضها للحصبة الألمانية أو مشاكل وقت الولادة يسبب ضغط شديد على رأس الطفل أو بسبب وقوع الطفل من مكان مرتفع، وعادة ما يصيب الذكور 3 أضعاف الإناث قبل عمر 12 عاما، ويتسبب في ثلاث مشكلات رئيسية، هي: نقص الانتباه لدى الطفل، وفرط الحركة، والاندفاعية، ويرتبط بمجموعة من الأعراض مثل عجز الطفل عن الجلوس وقت طويل والإفراط في الكلام وكثرة السرحان، وفيما يتعلق بالمهارات الدراسية، فإن تركيز الطفل يتشتت بسهولة بمجرد دخوله الفصل، ويجد صعوبات في أداء مهمات تحتاج إلى تفاصيل دقيقة أو تنظيم الوقت، ويبدأ في أداء واجبه بمهارة، ثم يفقد تركيزه بعد كتابة أول سطرين وفيما يخص مشكلة الاندفاع، نجد الطفل يعبر الشارع ثم يفكر بعد ذلك في الطريقة السليمة التي كان ينبغي عليه اتباعها في أثناء العبور ويميل إلى مقاطعة الكبار في الحديث، كما يتعرض للسقوط والارتطام بالأشياء كثيرا لأن قدرته على التركيز ضعيفة جدا، وتشخيص (ADHD) وعلاجه يتم اساسا عن طريق الطب النفسي والعلاج السلوكي وحديثا حسب عدة دراسات وجد ان الأطفال والبالغين المصابين بمرض حساسية القمح ومرض سيلياك المناعي اكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بنسبة 15٪ كما وجد ان النظام الغذائي الخالي من الجلوتين بالاضافة إلى استبعاد النكهات الاصطناعية والمحليات والمواد الحافظة ويوفر العناصر الغذائية المهمة للتركيز مثل الاوميجا 3 والزنك والحديد والمغنيسيوم له تأثيرا إيجابيا جدا على هذا الاضطراب.

الجرس الثالث مرتبط بـ حساسية القمح: حساسية الطعام هي عبارة عن رد فعل لجهاز المناعة في الجسم تجاه مكون غذائي لا يسبب عادة أي مشاكل للأشخاص الأخرين، وفي حالة حساسية القمح يبدأ جهاز المناعة غالباً من عمر 3 سنوات في التفاعل مع أحد البروتينات الموجودة في القمح وهم الألبيومين والجلوبيولين والجلادين والجلوتين، وفي بعض الحالات يحدث رد فعل للجسم فقط بسبب استنشاق دقيق القمح وتظهر الاعراض في صورة مغص، انتفاخ البطن ،إسهال أو إمساك مزمن مع اسوداد لون البراز مصحوب برائحة كريهة، قيء, طفح جلدي مصحوب بحكة, خفقان بالقلب, آلام بالصدر ومضاعفاته خطيرة وتشمل الاصابة بقصر القامة والنحافة ,الانيميا ,التأخر في البلوغ،الصداع النصفي وهشاشة العظام ,العقم والإجهاض في حال حدوث الحمل.

وينصح الدكتور عماد حلمي، الاهل عند ملاحظتهم أي من هذه الأعراض بالتوجه فورا للطبيب المختص لعمل الفحوصات اللازمة وهي اختبار حساسية الجلد وتحاليل الدم للكشف عن الأجسام المضادة لبروتينات القمح لتبدأ بعدها رحلة العلاج المتمثل في اتباع نظام غذائي خالي من القمح ،الجلوتين ،ودقيق النخالة، الشعير ,البرغل والشوفان وغيرهم بالاضافة لبعض المكملات الغذائية لتعويض عدم امتصاص الكثير من العناصر الهامة مثل الكالسيوم والفولات والحديد والزنك وفيتامين «B 12» وفيتامين «D» والاهتمام بقراءة الحقائق والمكونات الغذائية لكل ما تشتريه لطفلك من السوبرماركت ويعتقد أنه يوجد حاليا حوالي مليون طفل وبالغ في مصر مصابون بهذا المرض.

الجرس الرابع مرتبط بسمنة الاطفال، والذي يبلغ حاليا عدد المصابين به في مصر 4 ونص مليون طفل وبالغ بنسبة 15%، بعد أن كانت في الثمانينات من القرن الماضي في حدود 6% فقط، ومن من المتوقع أن تصل مصر إلى المركز الخامس عالميا في سمنة الأطفال بحلول سنة 2027 بعدد 7 مليون طفل وبالغ، ويسبقها في الترتيب بلاد عدد سكانها يتراوح بين 300 مليون إلى مليار وأربعمائة ألف نسمة مثل الصين والهند وأمريكا واندونيسا، مما يعكس حجم المشكلة كبير جدا في مصر.

وأشار استشاري التغذية العلاجية، أن سمنة الأطفال حالة طبية خطيرة عندما تتراكم الدهون الزائدة في جسم الطفل حول أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة، وتشكل ما يشبه السجن الافتراضي الذي يقيد حركة ولعب الطفل إلى درجة بالغة ويمنع استمتاعه بأحلى سنين عمره بالإضافة إلى تعريض الطفل لمضاعفات طبية خطيرة يمكن أن تؤثر في صحته فورا وفي المستقبل على المستوى البدني مثل سكر النوع الثاني- متلازمة التمثيل الغذائي- ارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم- الربو- اضطرابات النوم- البلوغ المبكر وقصر القامة وعلى المستوى النفسي مثل ضعف تقدير الذات، التنمر والاكتئاب.

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وتحدث سمنة الأطفال بسبب عدة عوامل أهمها عندما يتجاوز إجمالي إنتاج الطاقة إجمالي استهلاكها وعادة ما يكون هذا مصحوب باستهلاك كميات كبيرة من النشويات والدهون (السكر -العيش -الرز والمكرونة- المشروبات الغازية مع الوجبات السريعة مثل البيتزا والحلويات ) جنبا إلى جنب مع انعدام النشاط البدني مع بعض العوامل الوراثية والهرمونية الأخرى ويشير الكثير من الاهالي ان سمنة طفلهم بدأت بعد عملية اللوز .

وعلاج السمنة يبدأ بتشخيص الأسباب وتغيير نمط حياة الأسرة كلها وعاداتها الغذائية الخاطئة التي عادة ما تكون السبب الرئيسي في سمنة طفلهم وتقديم أنظمة غذائية مناسبة باختيارات أكل لطيفة ومتنوعة وصحية مشبعة لانه وجد ان طريقة اللستة الطويلة من الممنوعات وحرمان الدايت التقليدي التي يلجأ لها اغلب اطباء التخسيس هي فكرة قصيرة المدي وسلبية وتسبب الشراهة واثبتت فشلها في العموم وتحديدا مع الاطفال.

واختتم الدكتور عماد حلمي، حديثه بحث الأهالي على الانتباه جيدا إلى أي أعراض قد تتشابه مع الأمراض المذكورة، وعدم التأخر في التوجه للأطباء المختصين حتى يتسنى لهم تشخيص حالة أطفالهم مبكرا وتقديم سبل الرعاية والعلاج المناسبة لهم، مما يتيح لأطفالهم الاستمتاع بأحلى مراحل حياتهم بدون مشاكل مرضية مزعجة.