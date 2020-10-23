شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للملاحة يكرم عرفات خلال الاحتفال باليوم البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة بتكريم الدكتور / هشام عرفات وزير النقل السابق وذلك في حضور الفريق كامل الوزير- وزير النقل، على هامش الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2020 تحت شعار نقل بحري مستدام. حضر الاحتفال اللواء/ محمد الشريف – محافظ الاسكندرية، السفير كمال حسن على- الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية والدكتور/ إسماعيل عبدالغفار– رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعدد من السفراء والقناصل وأعضاء مجلس النواب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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