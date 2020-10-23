شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جمعيات تساهم بـ15 ألف بطانية استجابة لمبادرة «واحد من الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة للمبادرة التي اطلقها الاعلامي د. عمرو الليثى في الحلقة الاولى من برنامج واحد من الناس على الحياة، تحت عنوان «مليون بطانية لتدفئة أهالينا في الوجه البحري والقبلي».

أعلنت أربع جمعيات خيرية بمصر عن المساهمة في الحملة ب ١٥ الف بطانية لتوزيعها على القرى والمناطق الأكثر احتياجاً في شتى محافظات مصر .

و أعرب الليثى عن سعادته بهذه الاستجابة السريعة من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى وتفاعلهم مع المبادرة، مؤكداً ان برنامج واحد من الناس مستمر في تقديم دوره التنموى والخدمي، متمنياً الوصول لرقم مليون بطانية في اسرع وقت قبل الدخول في فصل الشتاء .

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.