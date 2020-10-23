شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القرش: 15% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية التي انهارت بسبب البناء هي الأخصب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تبوير فدان واحد يؤدي إلى جوع 10مواطنين، مشير إلى أن البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة أدى لتبوير 400ألف فدان، أي أن هناك 4 ملايين مواطن تأثر بشكل مباشر بسبب التعدي على هذه الأراضي.

وتابع «القرش»، خلال حوراه مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حاجة لزيارة حجم الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية الحالية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية لن يؤثر على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال المستقبلية أيضا، خلاف أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموال ضخمة بإيصال المرافق لهذه المباني التي أعدت بشكل عشوائي.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يساهم في الاقتصاد الكلي للدولة بنسبة 15%، وانخفاض الرقعة الزراعية يؤثر بالسلب على موازنة الدولة بشكل مباشر، ولذلك قامت الدولة بمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بشكل صارم ورادع ودون أي تهاون.