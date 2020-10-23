شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: مبادرة انزل واطمن تجرى فحصا طبيا سنويا لمنتفعى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رضوى إمام مشرف عام على إدارة الإعلام بهيئة الرعاية الصحية، إن مبادرة "انزل واطمن" عبارة عن فحص طبى شامل سنوي يكون لكل منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، أن شهر يونيو 2019 كان بداية إطلاق المنظومة في بورسعيد وتم فتح ملفات العائلة للمواطنين، وسجل طبى به فحص الحالة الصحية للمواطن، مشيرة إلى أنه يتم إجراء فحص سنوي للمواطن لتحديث البيانات.
وأشارت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمى للقلب، 29 سبتمبر، فحص طبى دورى لأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تسجيل 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى الضغط والقلب والسكر، وذلك بالوحدات والمراكز، ثم عيادات فحص شامل بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
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