شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذى لمجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان، المعرض الفنى لملتقى "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة، بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، بحضور العديد من المهتمين بالحركة الفنية، والدكتور ناصر البدرى، مدير إدارة العلاقات العامة بالكلية، وذلك فى اطار دور كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان فى خدمة المجتمع، ونشر الوعى الفنى، وتنمية مواهب الأطفال. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الخميس.



افتتاح معرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك

ضم المعرض أعمال فنية لـ 72 فنان من ذوى القدرات الخاصة، من خلال 3 أقسام، وهى الرسم والأشغال الفنية والسوق الخيرى الذى ضم أعمال للفنانين، وتم عرض صور فوتوغرافية، وحصل كل قسم على 3 جوائز، وحصل جميع المشاركين على شهادات تقدير، ويستهدف الملتقى تشجيع ذوى القدرات الخاصة على الابداع.



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة

وتم تنظيم ملتقى "أولادنا" لذوى القدرات الخاصة للعام الرابع، بهدف الاهتمام بقدرات ذوى القدرات الخاصة على الابداع، وتم تنظيم الملتقى برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب، ووزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الهجرة، ووزارة التضامن، برئاسة الدكتورة سهير عبد القادر.



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك

وتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل الأعمال برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وعضوية الدكتور السيد قنديل، العميد السابق للكلية، والدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذى لمجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان، والدكتور أحمد حسنى، والدكتورة انجى فايد، والدكتور جلال المسرى، والمهندسة ريم حمودة.



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك

وقالت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك لشئون خدمة المجتمع، إنها فرصة جيدة أن تفتح الكلية أبوابها أمام الأطفال فى مرحلة مبكرة، قد تكون سبب فى حبهم للجمال والتذوق الفنى، وقد تكون دافع للالتحاق بكلية الفنون الجميلة فيما بعد.



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة

أضافت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك لشئون خدمة المجتمع، أن الكلية تهتم بتنظيم دورات باستمرار لتنمية قدرات ومهارات ذوى القدرات الخاصة فى فنون الرسم والنحت لاكتشاف المواهب والمهارات، والعمل على ثقل هذه المواهب والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة المتخصصين لذوى القدرات الخاصة فى الدورات والأعمال الفنية، وفى نهاية الدورة التدريبية يتم تنظيم معرضا فنيا لأعمالهم بالكلية.



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة

جدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لها الريادة فى تبنى فكرة الاهتمام بذوى القدرات الخاصة الفنانين، حيث احتفلت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بتخرج مريم وجيه فؤاد، أول طالبة من ذوى القدرات الخاصة بالكلية، يناير 2019، التى تخصصت بقسم الجرافيك بالكلية.

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افتتاح معرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض أولادنا لذوى القدرات الخاصة بـفنون جميلة الزمالك