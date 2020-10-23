شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: توقف مفاوضات سد النهضة بطلب من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العاطي، وزير الري، أن هناك تدريبا للمختصين على مستوى المحافظات على التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدريبهم على الحوكمة، مشيرا إلى أن مفاوضات سد النهضة توقفت بناءً على طلب السودان، وأن الأيام المقبلة قد تشهد تغييرا فى الموقف.

وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "فى مكافآت تصل لـ 50 ألف جنيه لأحسن مشروعات تخرج تحل مشكلة المياه في مصر، وأن مؤتمر دكار 2021، أحد أكبر المؤتمرات الخاصة بالمياه، وطلبوا الدعم منا في الجلسات الحية، والتى تنعقد عبر الفيديو كونفرنس، وهو أمر مشرف بالنسبة لمصر".

وقال: "مفاوضات سد النهضة متوقفة لعدم الوصول لاتفاق، وطلبت السودان أننا نوقف مفاوضات ونرجع للاتحاد الإفريقي، وإن شاء الله الأيام الجاية هيكون فيها تغير".