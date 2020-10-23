شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على القاهرة غدا.. والأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن فرص الأمطار التى تشهدها السواحل الشمالية تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى غدا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يشهد غدا سقوط أمطار متوسطة بالقاهرة الكبرى ، تكون متوسطة لغزيرة بالسواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى مستمرة خلال يومى السبت والأحد .

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وناشدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية لانخفاض درجات الحرارة والتى ستصل ل 26 درجة على القاهرة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى.